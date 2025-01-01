Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die gewaschene Tote

SAT.1Staffel 6Folge 1032
Die gewaschene Tote

Die gewaschene ToteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1032: Die gewaschene Tote

45 Min.Ab 12

Eine ehemalige Verkäuferin ist angeklagt, ihren ans Bett gefesselten Lebensgefährten mit einem Kissen erstickt zu haben. Danach soll sie den Toten gewaschen und ihm einen frischen Pyjama angezogen haben. War der Grund seine ewigen Sticheleien? Da die beiden aber nicht verheiratet waren, ist der Bruder des Toten der Alleinerbe ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen