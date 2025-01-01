Richter Alexander Hold
Folge 1032: Die gewaschene Tote
45 Min.Ab 12
Eine ehemalige Verkäuferin ist angeklagt, ihren ans Bett gefesselten Lebensgefährten mit einem Kissen erstickt zu haben. Danach soll sie den Toten gewaschen und ihm einen frischen Pyjama angezogen haben. War der Grund seine ewigen Sticheleien? Da die beiden aber nicht verheiratet waren, ist der Bruder des Toten der Alleinerbe ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1