Richter Alexander Hold

Muttersöhnchen

SAT.1Staffel 6Folge 1042
Muttersöhnchen

MuttersöhnchenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1042: Muttersöhnchen

45 Min.Ab 12

Judith wird vorgeworfen, die 19-jährige Anna, eine Mitarbeiterin ihres Mannes, mit einem Hammer erschlagen zu haben. War es eine Eifersuchtstat? War Anna wirklich die Geliebte ihres Mannes? Oder war die Rache von Annas Ex-Freund, den sie ein paar Monate zuvor verlassen hatte?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

