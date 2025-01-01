Richter Alexander Hold
Folge 1044: Geschäft mit dem Tod Teil 1
44 Min.Ab 12
Eine Bestattermeisterin ist angeklagt, weil sie ihren Ex-Mann, der ebenfalls Bestatter ist, in seine Sauna eingesperrt und die Temperatur auf 110°C hochgedreht haben soll. Der Grund: Er hat angeblich damit gedroht, sie auffliegen zu lassen, weil sie angeblich ihre Toten bestiehlt, bevor sie sie bestattet.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1