Richter Alexander Hold
Folge 1087: Geld oder Liebe
45 Min.Ab 12
Einem reichen Geschäftsmann wird vorgeworfen, den Freund seiner Tochter mit einer E-Gitarre erschlagen zu haben - er hat angeblich herausgefunden, dass der Musiker ein Doppelleben führte und nur Geld wollte. Hat er den Mord begangen, um seine Tochter und sein Vermögen zu schützen? Oder war es die depressive Ehefrau des Opfers, als sie von der Geliebten ihres Mannes erfuhr?
