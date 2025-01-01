Richter Alexander Hold
Folge 1095: Der Scheunenbrand
46 Min.Ab 12
Ein Polizist ist angeklagt, den kürzlich aus der Haft entlassenen Ehemann seiner Freundin in einer Scheune niedergeschlagen und dann die Scheune in Brand gesteckt zu haben. Hat er den Mann ermordet, um seine Geliebte vor ihm zu schützen oder wollte ihr Halbbruder, der heimlich in sie verliebt ist, sie von ihrem Ehemann erlösen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1