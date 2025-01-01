Richter Alexander Hold
Folge 1122: Rätselhafte Landkarte
45 Min.Ab 12
Kneipenbesitzerin Agnes soll ihren alten Bekannten Mario am Hamburger Hafen ermordet haben. Angeblich war sie von ihm erpresst worden. Hat Agnes tatsächlich ein Geheimnis, dass Mario gegen sie einzusetzen versuchte?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1