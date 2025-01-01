Richter Alexander Hold
Folge 1226: Rache ist heiss
45 Min.Ab 12
Die Krankenschwester Jutta soll das Haus, in dem Verona, die Ex-Frau ihres Ehemanns vorübergehend eingezogen ist, in Brand gesteckt haben. Wollte sie verhindern, dass Verona wieder dauerhaft in ihre Nachbarschaft zieht und die Liebe zwischen dem Ex-Ehepaar erneut entfacht? Oder war es ein ehemaliger Angestellter von Verona, den sie vor Jahren entlassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1