Richter Alexander Hold
Folge 1234: Schlangengift
45 Min.Ab 12
Ralph Hohnke ist angeklagt, eine Affäre mit Karoline, dem polnischen Au Pair Mädchen der Familie, gehabt zu haben. Hat die schwangere Frau den gut situierten Angeklagten erpresst? Musste sie sterben, weil Ralph die folgenreiche Affäre vor seiner Freundin geheim halten wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1