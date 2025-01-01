Richter Alexander Hold
Folge 1236: Der herzlose Samariter
45 Min.Ab 12
Der ermordete Tobias Seibold war ein sozial engagierter Mann, der in einem Asylbewerberheim gearbeitet hat. Da seine Freundin Charlotte sehr eifersüchtig war, steht sie unter Tatverdacht, denn das Opfer soll eine Affäre mit der Asylbewerberin Nastja gehabt haben.
