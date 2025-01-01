Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Eingesackt

SAT.1Staffel 7Folge 1239
Eingesackt

EingesacktJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1239: Eingesackt

45 Min.Ab 12

Melanie Helgert wird vorgeworfen, in eine Lagerhalle eingedrungen zu sein, in der Vanessa von Wilmerstedt Kleidung und andere Gegenstände für Bedürftige aufbewahrt. Als die Angeklagte bei ihrem Beutezeug von Vanessa von Wilmerstedt überrascht wurde, soll sie sie überwältigt haben und mit dem Diebesgut geflohen sein.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen