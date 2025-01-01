Richter Alexander Hold
Folge 1239: Eingesackt
45 Min.Ab 12
Melanie Helgert wird vorgeworfen, in eine Lagerhalle eingedrungen zu sein, in der Vanessa von Wilmerstedt Kleidung und andere Gegenstände für Bedürftige aufbewahrt. Als die Angeklagte bei ihrem Beutezeug von Vanessa von Wilmerstedt überrascht wurde, soll sie sie überwältigt haben und mit dem Diebesgut geflohen sein.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1