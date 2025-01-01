Richter Alexander Hold
Folge 1271: Der gehörnte Partyhengst
45 Min.Ab 12
Dem Kfz-Mechaniker Armin Egger wird vorgeworfen, Ole Hermanns, den Geschäftsführer einer Disco, niedergeschlagen und ihn nackt auf die Motorhaube seines Autos gebunden zu haben. Wurde der Angeklagte wirklich von dem Möchtegern-Partyluder Cecile Schuster beauftragt, weil die mit Ole noch eine Rechnung offen hatte? Doch anscheinend war sie nicht die Einzige, die von dem Hochstapler ausgenommen wurde...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1