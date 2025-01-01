Richter Alexander Hold
Folge 1273: Wo ist Özlem?
45 Min.Ab 12
Der türkische Angeklagte Mustafa soll Simon, den deutschen Freund seiner Schwester Özlem, brutal niedergeschlagen haben, weil Özlem seit drei Wochen spurlos verschwunden war und Simon ihm nicht sagen wollte, wo sie steckt. Machte Mustafa sich wirklich Sorgen um seine Schwester und ist an seinen Beschuldigungen, dass Simon mit Menschen handelt, etwas dran?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1