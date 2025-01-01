Richter Alexander Hold
Folge 1281: Der geliebte Escortmann
45 Min.Ab 12
Nathalie Schneider wird beschuldigt, Angela Riedel aus Eifersucht in einen Whirlpool gestoßen zu haben, woraufhin sie das Bewusstsein verlor und ertrank. Hatte die Angeklagte Angst, ihren Ehemann, der bei einer Escortagentur tätig war und ständig von Angela gebucht wurde, an sie zu verlieren?
