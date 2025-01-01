Richter Alexander Hold
Folge 1285: Die tödliche Wildschweinjagd
45 Min.Ab 12
Dem 20-jährigen Thomas Bittner wird vorgeworfen, versehentlich Lukas Egger bei einer Jagd erschossen zu haben. Sein eigentliches Opfer hätte laut Anklage Siegfried Kaufmann, der Vater seiner Freundin, sein sollen. Verwechselte Thomas die beiden Männer tatsächlich im dichten Frühnebel?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1