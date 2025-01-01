Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1293
45 Min.Ab 12

Roberto Grail wird beschuldigt, den Juwelierladen seines ehemaligen Freundes Daniel Mühe ausgeraubt zu haben. Im Nachtzug auf dem Weg nach Rom wurden in seinem Rucksack einige gestohlene Schmuckstücke gefunden. Wollte er sich absetzen oder ist er wirklich unschuldig und war in der Tatnacht auf einer Party, wie seine Geliebte bezeugen kann?

