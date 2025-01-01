Richter Alexander Hold
Folge 1320: Die (Un-)Geliebte
45 Min.Ab 12
Der angesehene Arzt Ralph Adam soll seine Geliebte Linda Zobl, die ein Kind von ihm erwartete, erschlagen haben. Hatte sie ihn bedrängt, sich scheiden zu lassen? Wollte der Angeklagte die für ihn belanglose Affäre mit der Tat vertuschen? Zu den Verdächtigen zählen allerdings auch Ralphs Frau und Lindas Verlobter...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1