Richter Alexander Hold

Die Wasserleiche

SAT.1Staffel 7Folge 1321
Die Wasserleiche

Richter Alexander Hold

Folge 1321: Die Wasserleiche

45 Min.Ab 12

Thorsten soll Andreas, den Ex seiner Freundin Sarah, auf einer Party am See niedergeschlagen haben. Dabei prallte der im Wasser auf einen Stein, verlor das Bewusstsein und ertrank. Wollte sich Thorsten so für die psychischen Qualen rächen, die Sarah während ihrer Beziehung mit Andreas erleiden musste? Oder ist Andreas' Geschäftspartner der wahre Täter? Schließlich wurde er vom Opfer um 45.000 Euro betrogen.

SAT.1
