Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Gangster-Band

SAT.1Staffel 7Folge 1324
Die Gangster-Band

Die Gangster-BandJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1324: Die Gangster-Band

45 Min.Ab 12

Der Zivildienstleistende Robin Zeiler ist angeklagt, den völlig betrunkenen 19-jährigen Julian Gladitz mit einer Zaunlatte zusammengeschlagen zu haben. Robin macht Julian dafür verantwortlich, seine Tante während ihrer Arbeit in einer Tankstelle brutal ausgeraubt zu haben. Wollte Robin Julian eigenmächtig einen Denkzettel verpassen, weil die Polizei dessen Schuld nicht beweisen konnte? Oder steckt einer von Julians Freunden hinter dem gemeinen Anschlag?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen