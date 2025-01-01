Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hafturlaub

SAT.1Staffel 7Folge 1340
Folge 1340: Hafturlaub

46 Min.Ab 12

Der wegen Totschlags an seiner damaligen Freundin seit sechs Jahren inhaftierte Michael Wegmann soll während eines Hafturlaubs seine Briefbekanntschaft Luisa Hagen erschlagen und ausgeraubt haben. Wurde er zu dieser Tat getrieben, weil die Frau seine Liebe nicht erwiderte und ihn zurückwies? Außerdem weist der Tathergang große Ähnlichkeiten mit Michaels erstem Totschlag auf ...

