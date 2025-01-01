Richter Alexander Hold
Folge 1340: Hafturlaub
46 Min.Ab 12
Der wegen Totschlags an seiner damaligen Freundin seit sechs Jahren inhaftierte Michael Wegmann soll während eines Hafturlaubs seine Briefbekanntschaft Luisa Hagen erschlagen und ausgeraubt haben. Wurde er zu dieser Tat getrieben, weil die Frau seine Liebe nicht erwiderte und ihn zurückwies? Außerdem weist der Tathergang große Ähnlichkeiten mit Michaels erstem Totschlag auf ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1