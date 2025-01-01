Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schmutzige Wäsche

SAT.1Staffel 8Folge 1437
Folge 1437: Schmutzige Wäsche

45 Min.Ab 12

Der angeklagte Vladimir Rogozenko soll Elena, eine illegale Einwanderin aus Moldau, bedroht und zusammengeschlagen haben. Danach soll er Phillip, dem Freund von Elena, ein Messer in den Bauch gerammt haben, als dieser zu Hilfe eilen wollte. Vladimir jedoch behauptet, dass Phillip Elena so zugerichtet hat ...

SAT.1
