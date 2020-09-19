Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 8Folge 1440vom 19.09.2020
Folge 1440: Helga in Love

46 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12

Die arbeitslose Marlies Paschulke soll ihre Schwester Helga, nachdem sie einen Raumteiler auf sie gestoßen hatte, bewusstlos im Wohnzimmer liegen gelassen und ihr 4000 Euro gestohlen haben. Wollte Marlies sich so an Helga rächen, da diese ihr finanzielle Hilfe für eine Kreuzfahrt mit Marlies' unbekannter Chat-Bekanntschaft versagte?

Richter Alexander Hold
SAT.1
