Richter Alexander Hold

Tod im Fahrstuhl - Teil 1

SAT.1Staffel 8Folge 1442vom 23.09.2020
Tod im Fahrstuhl - Teil 1

Folge 1442: Tod im Fahrstuhl - Teil 1

45 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12

Maximilian Bürger soll die Escortdame Bettina Zenk am Abend in das Bürogebäude einer Kosmetikfirma bestellt haben, um mit ihr einen netten Abend zu verbringen. Am nächsten Morgen wurde sie tot im Fahrstuhl gefunden. Hat sie dem verheirateten Angeklagten damit gedroht, seine Frau über seine Eskapaden zu informieren, oder will dem Angeklagten nur jemand die Tat anhängen?

