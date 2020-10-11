Richter Alexander Hold
Folge 1465: Inner Pressure
45 Min.Folge vom 11.10.2020Ab 12
Der Travestiekünstler Sven Leiner wird beschuldigt, seine ehemalige Klassenkameradin Annsophie gewürgt und anschließend die Leiche ans Ufer der Isar geworfen zu haben. Wollte er mit der Tat verhindern, dass sein Doppelleben ans Licht kommt? Schließlich denken seine Eltern seit Jahren, dass er seinen Lebensunterhalt als seriöser Bankkaufmann verdient.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
