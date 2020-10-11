Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Inner Pressure

SAT.1Staffel 8Folge 1465vom 11.10.2020
Inner Pressure

Inner PressureJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1465: Inner Pressure

45 Min.Folge vom 11.10.2020Ab 12

Der Travestiekünstler Sven Leiner wird beschuldigt, seine ehemalige Klassenkameradin Annsophie gewürgt und anschließend die Leiche ans Ufer der Isar geworfen zu haben. Wollte er mit der Tat verhindern, dass sein Doppelleben ans Licht kommt? Schließlich denken seine Eltern seit Jahren, dass er seinen Lebensunterhalt als seriöser Bankkaufmann verdient.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen