Richter Alexander Hold

Mutterglück

SAT.1Staffel 8Folge 1468
Mutterglück

Richter Alexander Hold

Folge 1468: Mutterglück

45 Min.Ab 12

Die adoptierte 16-jährige Julika soll sich auf eigene Faust auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter Angela gemacht und sie auch gefunden haben. Hat sich die Angeklagte wirklich mit einem Ersatzschlüssel Zugang zum Tattoo-Studio ihrer leiblichen Mutter verschafft, um deren Reisepapiere samt Pass zu entwenden, einzig und allein mit dem Ziel, die Auswanderungspläne von Angela nach Thailand zu verhindern?

