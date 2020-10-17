Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Wodkarutsche in den Tod

SAT.1Staffel 8Folge 1475vom 17.10.2020
Wodkarutsche in den Tod

Wodkarutsche in den TodJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1475: Wodkarutsche in den Tod

44 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 12

Der angeklagte Heizungsableser Curt soll den Fernfahrer Harry getötet haben. Wurde Curt von dem zufällig früher heimkommenden Harry überrascht, als er die Wohnung nach wertvollen Gegenständen durchsuchte? Oder ist Harrys Ehefrau Birgit ausgerastet als sie herausfand, dass Harry ihr seine Erbschaft verheimlicht hat und regelmäßig ausschweifende Partys in der heimlichen Zweitwohnung in Hamburg feiert?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen