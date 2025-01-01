Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zehn Jahre später

SAT.1Staffel 8Folge 1481
Folge 1481: Zehn Jahre später

45 Min.Ab 12

Luis soll Gabriel, seinen Schwiegervater in spé, mit einem massiven Aschenbecher erschlagen haben. Grund dafür hatte er: Vor zehn Jahren war Luis mit der Tochter von Gabriel befreundet und damals wurde der mittellose Luis von Gabriel mit Geld dazu genötigt, Anna zu verlassen, obwohl diese von ihm schwanger war. Luis wusste nichts von der Schwangerschaft und hatte somit zehn Jahre lang keinen Kontakt zu Anna und zu seiner Tochter.

