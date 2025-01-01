Richter Alexander Hold
Folge 1481: Zehn Jahre später
45 Min.Ab 12
Luis soll Gabriel, seinen Schwiegervater in spé, mit einem massiven Aschenbecher erschlagen haben. Grund dafür hatte er: Vor zehn Jahren war Luis mit der Tochter von Gabriel befreundet und damals wurde der mittellose Luis von Gabriel mit Geld dazu genötigt, Anna zu verlassen, obwohl diese von ihm schwanger war. Luis wusste nichts von der Schwangerschaft und hatte somit zehn Jahre lang keinen Kontakt zu Anna und zu seiner Tochter.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1