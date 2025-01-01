Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Scheinschwanger

SAT.1Staffel 8Folge 1496
Scheinschwanger

ScheinschwangerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1496: Scheinschwanger

46 Min.Ab 12

Als Hartmut Dehnbostel sieht, wie Kilian Soltau mit seiner hochschwangeren Freundin streitet und handgreiflich wird, schreitet er beherzt ein. Ohne Vorwarnung schlägt Kilian den alten Herren ins Gesicht und zerbricht ihm dabei die Brille. Nun ist Kilian wegen Körperverletzung angeklagt. Laut Désirée Köppke, der Freundin von Kilian, war alles nur ein Missverständnis.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen