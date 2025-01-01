Richter Alexander Hold
Folge 1577: Big Change
46 Min.Ab 12
Die 17-jährige Daniela Herzog kehrt aus Sehnsucht nach ihrem Freund Nico Mahler frühzeitig von ihrem Schüleraustausch zurück. Dieser nahm den Austausch wörtlich und bandelte während ihrer Abwesenheit mit der Amerikanerin Stacy Collister an, welche bei Danielas Familie lebte. Hat Daniela die beiden beim Liebesspiel in einer Scheune erwischt und daraufhin vor lauter Wut Feuer gelegt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1