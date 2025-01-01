Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Überraschung aus Übersee

SAT.1Staffel 9Folge 1627
Überraschung aus Übersee

Überraschung aus ÜberseeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1627: Überraschung aus Übersee

46 Min.Ab 12

Linda Coleman hat vor 16 Jahren ihre gerade mal 10-jährige Tochter Jessica bei deren Oma in Deutschland zurückgelassen, um sich mit ihrem Freund ein neues Leben in Amerika aufzubauen. Jetzt ist sie zurück und verlangt Unterhalt von ihrer inzwischen erwachsenen Tochter. Steht ihr das zu?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen