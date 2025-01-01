Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 239
Folge 239: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine junge Frau, hochschwanger, wird brutal geschlagen. Am nächsten Tag liegt Drobs, ihr heiß geliebter Hund, mit zertrümmertem Schädel vor ihrer Haustür. War es ihr Ex-Freund? 2. Fall: Party, Alkohol, ein Nachhauseweg mit Folgen. Drei Partygänger stehlen ein Stopp-Schild. Prompt kommt es zu einem Unfall. Und jetzt schiebt jeder jedem die Schuld in die Schuhe.

SAT.1
