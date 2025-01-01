Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 243
Folge 243: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Zwei aggressive Punker belästigen eine alte Dame. Ein junger Mann geht dazwischen, schnappt sich die beiden. Einer geht zu Boden und landet im Krankenhaus. Wie weit darf Zivilcourage gehen? 2. Fall: Eine Frau trennt sich von ihrem Mann, fühlt sich endlich frei, und dann der Horror mitten in der Nacht: Der Ex dringt in ihr Haus ein und bedrängt sie. Dafür steht er heute vor der Richterin.

SAT.1
