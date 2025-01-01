Richterin Barbara Salesch
Folge 243: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Zwei aggressive Punker belästigen eine alte Dame. Ein junger Mann geht dazwischen, schnappt sich die beiden. Einer geht zu Boden und landet im Krankenhaus. Wie weit darf Zivilcourage gehen? 2. Fall: Eine Frau trennt sich von ihrem Mann, fühlt sich endlich frei, und dann der Horror mitten in der Nacht: Der Ex dringt in ihr Haus ein und bedrängt sie. Dafür steht er heute vor der Richterin.
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1