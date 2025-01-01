Richterin Barbara Salesch
Folge 260: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Moni und Tim sind scharf aufeinander, so sehr, dass sie es in der Bahn treiben - vor den Augen eines Kindes! Heute müssen sie sich dafür verantworten! 2. Fall: Ein Mann musste sterben, weil der Arzt Karl Bauer sich beim Essen nicht stören lassen wollte. Der romantische Abend zu zweit war ihm wichtiger als ein Menschenleben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1