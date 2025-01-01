Richterin Barbara Salesch
Folge 280: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Erst ein heißer Chat, dann wilder Sex. Der Zahnarzt Thomas Engels wollte nicht mehr als eine Affäre. Doch dann wurde er erpresst. 2. Fall: Eine Joggerin fühlt sich von zwei Kampfhunden gehetzt und stürzt. Die Halter sagen: Unsere Doggen sind völlig harmlos. Was geschah wirklich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1