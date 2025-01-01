Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 287
43 Min.Ab 12

1. Fall: Jörg Busch ist heute angeklagt, weil er seinen Nebenbuhler in die Besenkammer gesperrt hat. Hat er seine Freundin damit tatsächlich vor einer Vergewaltigung bewahrt oder war es ein Racheakt? 2. Fall: Eine Party, eine laue Sommernacht und viel Alkohol. Pamela Koch begegnet ihrem Traummann. Sie küssen sich und verschwinden im Gebüsch. Doch aus dem Schmusekater wird eine wilde Bestie, er reißt Pam die Kleider vom Leib. Leidenschaft oder Vergewaltigung?

SAT.1
