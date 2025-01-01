Richterin Barbara Salesch
Folge 287: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Jörg Busch ist heute angeklagt, weil er seinen Nebenbuhler in die Besenkammer gesperrt hat. Hat er seine Freundin damit tatsächlich vor einer Vergewaltigung bewahrt oder war es ein Racheakt? 2. Fall: Eine Party, eine laue Sommernacht und viel Alkohol. Pamela Koch begegnet ihrem Traummann. Sie küssen sich und verschwinden im Gebüsch. Doch aus dem Schmusekater wird eine wilde Bestie, er reißt Pam die Kleider vom Leib. Leidenschaft oder Vergewaltigung?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
