Richterin Barbara Salesch
Folge 293: Richterin Barbara Salesch
42 Min.Ab 12
1. Fall: Eine junge Frau wird auf dem Heimweg von einem jungen Mann mit einer aidsverseuchten Spritze bedroht. War es der Angeklagte, der heute vor Gericht von seinem Vater verteidigt wird? 2. Fall: Zum Pornokönig wollte Lutz werden, als er seinen ersten Videodreh in der Tasche hatte. Doch seine Filmpartnerin Sabine setzte dem ein jähes Ende. Sie behauptet, der Sexbesessene hätte sie mit Tripper angesteckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1