Richterin Barbara Salesch
Folge 306: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Zwei Streithähne sind Feuer und Flamme für eine Frau. Das Resultat: ein Benzinkanister und ein ausgebrannter Sportwagen. Wer legte den Brand? 2. Fall: Zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder ist Theo Deschner wirklich der maskierte Einbrecher, der in die Villa der Familie Behr einstieg?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
