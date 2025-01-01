Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 306
Folge 306: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Zwei Streithähne sind Feuer und Flamme für eine Frau. Das Resultat: ein Benzinkanister und ein ausgebrannter Sportwagen. Wer legte den Brand? 2. Fall: Zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder ist Theo Deschner wirklich der maskierte Einbrecher, der in die Villa der Familie Behr einstieg?

