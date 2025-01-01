Richterin Barbara Salesch
Folge 309: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Rendezvous mit einer Würgeschlange! Nils Steffens hat Sophie Seitens mit seiner Schlange im Wohnzimmer eingesperrt. Freiheitsberaubung oder gewollte Schock-Therapie? 2. Fall: Eine 13-jährige Schülerin schläft mit ihrem Lehrer. Wurde Anja Korvac zum Sex gezwungen oder hat sie Klaus Bendler verführt? Auf jeden Fall steht heute der Lehrer vor Gericht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1