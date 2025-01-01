Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Von Ratten und Mäusen

SAT.1Staffel 10Folge 1696
Von Ratten und Mäusen

Von Ratten und MäusenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1696: Von Ratten und Mäusen

44 Min.Ab 12

Als Klaus an seinem 30. Geburtstag traurig und allein seine Wohnung betritt, entdeckt er eine Schwarzwälderkirschtorte. Während er sich ein Stück gönnt, vermutet er, dass seine Frau einen Versöhnungsversuch starten will. Schließlich hat sie ihn verlassen, nachdem er im Sommer durch einen Sprung vom Zehn-Meter-Brett versehentlich die gemeinsame Tochter getötet hat. Aber plötzlich wird Klaus speiübel ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen