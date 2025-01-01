Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Hallali, ein Bauer!

SAT.1Staffel 10Folge 1781
Hallali, ein Bauer!

Hallali, ein Bauer!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1781: Hallali, ein Bauer!

44 Min.Ab 12

Linda Bernsmann wird verdächtigt, den Bauern Karsten Steenbock mit seinem Traktor überrollt zu haben, um ihn zu ermorden. Er hatte sich fälschlicherweise als Single ausgegeben, um im Bett ausgiebig seinen Spaß mit ihr zu haben. Außerdem betrog er sie um 2.500 Euro ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen