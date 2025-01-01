Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1821
Folge 1821: Wie kann man nur?!

44 Min.Ab 12

Die Haare des 25-jährigen Christian wurden im Bett der brutal vergewaltigten Jutta gefunden. Warum hat sie seit der Tat immer ein Kreuz vor Augen? Will ihr Unterbewusstsein damit auf die selbstgemalten Postkarten von Lothar und damit auf den wahren Täter hinweisen?

SAT.1
