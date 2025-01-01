Richterin Barbara Salesch
Folge 1822: Ein Garten für Mama
45 Min.Ab 12
Seitdem ihre fettsüchtige Mutter bettlägerig ist, schmeißen die 16-jährige Julie und der 17-jährige Tom allein den Haushalt und kümmern sich um ihre beiden jüngeren Geschwister. Als dann aber zum wiederholten Mal der Gerichtsvollzieher Heiner vor der Tür steht und mit einer Pfändung droht, gehen Julie die Nerven durch: Kurz darauf wird Heiner niedergeschlagen im Keller des Mietshauses gefunden ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1