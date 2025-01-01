Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein Garten für Mama

SAT.1Staffel 10Folge 1822
Ein Garten für Mama

Ein Garten für MamaJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1822: Ein Garten für Mama

45 Min.Ab 12

Seitdem ihre fettsüchtige Mutter bettlägerig ist, schmeißen die 16-jährige Julie und der 17-jährige Tom allein den Haushalt und kümmern sich um ihre beiden jüngeren Geschwister. Als dann aber zum wiederholten Mal der Gerichtsvollzieher Heiner vor der Tür steht und mit einer Pfändung droht, gehen Julie die Nerven durch: Kurz darauf wird Heiner niedergeschlagen im Keller des Mietshauses gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen