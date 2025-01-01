Richterin Barbara Salesch
Folge 1853: Außer Rand und Band?
44 Min.Ab 12
Wenige Meter von einer Landstraße entfernt wird die steif gefrorene Leiche des 18-jährigen Mario gefunden - unbekleidet, mit Hämatomen am Körper und 2,1 Promille im Blut. Haben tatsächlich der Rettungssanitäter Klaus und der Zivi Jörg den Schüler aus ihrem Krankenwagen gezerrt und ausgesetzt, damit er bei minus fünf Grad erfriert?
