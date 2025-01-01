Richterin Barbara Salesch
Folge 1886: Ruhe in Flammen
44 Min.Ab 12
Warum behauptet die 37-jährige Helen, ihren Lebensgefährten Robert mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leib verbrannt zu haben? Hat sie aus Habgier gemordet, um an das Erbe des reichen Immobilienmaklers zu kommen? Oder will sie etwa die Schuld ihrer 19-jährigen Tochter Charlotta auf sich nehmen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
