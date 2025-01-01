Richterin Barbara Salesch
Folge 1923: Roulade süß-sauer
44 Min.Ab 12
Gretel Strasser kann nicht akzeptieren, dass ihr Sohn Günther die chinesische Köchin Jing geheiratet hat, die das urige Familienrestaurant der Strassers in einen hippen Szeneladen verwandeln will. Das Schwiegermonster tut alles, um ein harmonisches Eheleben der beiden zu verhindern. Kurz nachdem sie eine Telefonsexanzeige mit Jings Handynummer aufgegeben hat, eskaliert die Situation ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1