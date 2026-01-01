Richterin Barbara Salesch
Folge 1976: Nicht hetzen!
44 Min.Ab 12
Tod beim Joggen: Die Sozialarbeiterin Lena wird beim Joggen heimtückisch erstochen. Ihr Mann Gregor macht sich schwere Vorwürfe, dass er sie an diesem Abend nicht begeleitet hat. Im Sterben war es Lena noch möglich, eine Botschaft in den Boden zu ritzen. Doch die wirft Rätsel auf: Wollte sie tatsächlich auf den vorbestraften Sascha-Pascal aufmerksam machen? Dieser bestreitet hartnäckig, das Opfer gekannt zu haben. Oder hat Gregor seine Frau absichtlich nicht begleitet?
