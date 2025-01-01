Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2055
44 Min.Ab 12

Der 13-jährige Moritz darf seine sechs Monate alte Tochter nicht mehr sehen. Um das zu ändern, soll seine Mutter Annika das Baby aus dem Kinderwagen der 16-jährigen Teenie-Mutter entführt haben. Was hatte die 37-Jährige mit dem Kind vor? Annika beteuert, dass die junge Sandy das Baby einfach ausgesetzt habe. Nicht nur Annika glaubt, dass Sandy mit der Mutterrolle maßlos überfordert ist und lieber ausgedehnte Partys feiern würde, statt sich um Lucy zu kümmern ...

