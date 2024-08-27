Richterin Barbara Salesch
Folge 2057: Schneeballschlacht
44 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12
Die dreifache Mutter Tina hat sich von ihrer Schwester Rebecca als Verkäuferin bei einer Netzwerkfirma anwerben lassen. Jetzt sitzt die Hartz IV-Empfängerin auf einem Berg von Schulden und überteuerten Diätprodukten, die niemand kaufen will. Hat Rebecca ihr die große Versöhnung unter Schwestern nur vorgeheuchelt, um Tina abzuzocken und ihr zu schaden? Und was verheimlicht Rebecca?
Weitere Folgen in Staffel 12
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1