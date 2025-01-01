Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2063
44 Min.Ab 12

Drogenfahnder Björn findet die Wände seiner Wohnung mit Sätzen wie "Du hast mein Leben zerstört" und "Scheiß Bulle" beschmiert vor. Der Clou: Der Vandalismus ist nur bei Schwarzlicht zu sehen. Björn ist sich sicher, dass seine verhasste drogenabhängige Schwägerin Jana hinter dem Psychoterror steckt. Hat Björn Jana wirklich mit einem Elektroschocker niedergestreckt, um dem Albtraum endlich ein Ende zu setzen?

SAT.1
